Une chanson française espiègle passée par l’Afrique et La Réunion pour en détourner ses rythmes et mélodies, s’épanouit entre deux belles voix éperdument complices au milieu d’un dézord d’instruments : guitare, ukulélé, kayamb et percussions hétéroclites (cajón, bidon, sac en plastique, boite de conserve, bouteille de sirop…). Sur des textes joyeusement (im)pertinents et réalistes chantés en français ou créole dans un flow impeccable, ce nouveau duo-voyageur créé par Oriane Lacaille et JereM distille un groove entêtant sucré-salé qui colle moins aux dents qu’aux oreilles !

La 27e édition du festival Les Suds, à Arles accueille Bonbon Vodou.

