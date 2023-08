Festival « Ouvre la Voix » édition 2023 Bonard Sauveterre-de-Guyenne, 1 septembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

Le festival itinérant de l’Entre-deux-Mers revient en 2023. Au programme : du vélo sur la piste Roger Lapébie et des concerts à chaque halte pour reprendre son souffle. Le festival est gratuit et vous pourrez vous restaurer auprès de food-trucks sur le chemin. Les concerts du vendredi et samedi soir sont payants. L’inauguration se tiendra le samedi 1er à 18 h à la salle Simone Veil (Sauveterre-de-Guyenne), puis le départ sera donné le samedi 2 à 9 h et l’arrivée est prévue le dimanche 3 à 15 h à Latresne. Retrouvez le programme complet sur le site web de la Rock School Barbey..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 00:00:00. EUR.

Bonard Salle Simone Veil

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Entre-deux-Mers touring festival returns in 2023. On the program: cycling on the Roger Lapébie trail and concerts at every stop to catch your breath. The festival is free of charge, and there are food-trucks along the way. Friday and Saturday evening concerts are not free. The inauguration will take place on Saturday 1st at 6 p.m. at the Salle Simone Veil (Sauveterre-de-Guyenne), followed by the start on Saturday 2nd at 9 a.m. and the finish on Sunday 3rd at 3 p.m. in Latresne. For the full program, visit the Rock School Barbey website.

El festival itinerante Entre-deux-Mers vuelve en 2023. En el programa: ciclismo por el sendero Roger Lapébie y conciertos en cada parada para recuperar el aliento. El festival es gratuito y se puede comer en los food-trucks que hay por el camino. Los conciertos del viernes y el sábado por la noche son de pago. La inauguración tendrá lugar el sábado 1 a las 18.00 en la Salle Simone Veil (Sauveterre-de-Guyenne), seguida de la salida el sábado 2 a las 9.00 y la llegada el domingo 3 a las 15.00 en Latresne. Para consultar el programa completo, visite la página web de la Rock School Barbey.

Das Wanderfestival im Entre-deux-Mers kehrt 2023 zurück. Auf dem Programm stehen Radfahren auf dem Roger-Lapèbie-Pfad und Konzerte an jedem Halt, um wieder zu Atem zu kommen. Das Festival ist kostenlos und Sie können sich bei Foodtrucks auf dem Weg verpflegen. Die Konzerte am Freitag- und Samstagabend sind kostenpflichtig. Die Eröffnung findet am Samstag, den 1. um 18 Uhr in der Salle Simone Veil (Sauveterre-de-Guyenne) statt. Der Start erfolgt am Samstag, den 2. um 9 Uhr und die Ankunft ist für Sonntag, den 3. um 15 Uhr in Latresne geplant. Das vollständige Programm finden Sie auf der Website der Rock School Barbey.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT de l’Entre-deux-Mers