2022-12-13 19:00:00

Bouches-du-Rhône Marseille 11e Arrondissement EUR 7 12 Echec au plan de la conquête militaire, l’opération a néanmoins permis de découvrir la civilisation millénaire des pharaons, et de percer le secret des hiéroglyphes.



Après une quarantaine à Pomègue, les survivants de l’expédition sont fêtés par la ville de Marseille. Il reste une passionnante aventure qui s’est soldée par un triple résultat. D’abord un choc des cultures, puis un réveil de l’Islam et la naissance d’une passion pour l’Egypte antique qui n’a jamais faibli à ce jour.



La conférence sera présentée par Jean-Charles Jauffret, professeur émérite d'histoire contemporaine de Sciences Po Aix. Partie de Toulon et de Marseille en 1798, sous le commandement du grand vainqueur de la campagne d'Italie, une expédition démesurée qui est restée un rêve inachevé.

