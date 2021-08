BONACINA/DEHORS – DUO JAZZ Marollette, 5 septembre 2021, Marollette.

BONACINA/DEHORS – DUO JAZZ 2021-09-05 16:00:00 – 2021-09-05 18:00:00

Marollette Sarthe

Depuis bientôt une dizaine d’années et avec quatre albums à son actif, la saxophoniste Céline Bonacina s’est imposée comme l’une des musiciennes les plus enthousiasmantes de la scène européenne. Son jeu volubile, audacieux et nourri de groove au saxophone baryton n’a pas d’équivalent. Son goût pour les rencontres et les métissages musicaux nourrissent une trajectoire en perpétuel mouvement.

https://www.celine-bonacina.com/

Clarinettiste de formation, Laurent Dehors est multi-anchiste. Auteur d’un jazz sophistiqué et tourné avec humour vers le rock, Dehors anime depuis 1993 le big band Tous Dehors. Auteur de projets iconoclastes (La flûte enchantée, Carmen, Dommage à Glenn…), il est par ailleurs un sideman recherché.

Céline Bonacina au saxophone et Laurent Dehors à la clarinette, forment un duo étonnant.

