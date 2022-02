Bon Voyage Organisation La Gaîté Lyrique, 29 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 29 juin 2022

de 19h30 à 23h00

payant

Bon Voyage Organisation pose ses valises dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique !

Bon Voyage Organisation, c’est avant tout la construction d’un ensemble (composé des musiciens de session les plus en vogue du moment), la quête de l’harmonie, par la musique, entre les êtres. Un leitmotiv central dans le travail de composition et de production d’Adrien Durand depuis maintenant dix ans, qui revient pour un troisième album en mars 2022. Sur ce disque entièrement instrumental enregistré en 5 jours, le groupe, émancipé de toute contrainte et affirmant le choix radical d’un album entièrement instrumental, poursuit le virage jazz opéré lors du précédent album. En parallèle de BVO, Adrien Durand a, ces dernières années, réalisé et produit des disques pour d’autres (Amadou et Mariam, Bagarre, Papooz). Le groupe a ouvert à Paris pour Kamasi Whashington, Curtis Harding, Amadou & Mariam, La Femme, et a effectué des tournées à l’étranger depuis ses débuts au Royaume-Uni, en Chine, en Belgique, aux Pays-Bas.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

