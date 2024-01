Printemps de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet, dimanche 26 mai 2024.

Printemps de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-05-26

Le Printemps de Bon-Repos « A Rebrousse Temps » lance la saison des animations et fêtes historiques en centre Bretagne. L’occasion idéale pour remonter le temps ! Des artisans médiévaux seront présents, mais également des structures et des associations. Au programme animations, démonstrations historiques et plus encore !

De 10h à 18h sur le site de l’abbaye de Bon-Repos

Org. Racines d’Argoat

.

Abbaye de Bon-Repos

Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne



L’événement Printemps de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de tourisme du Kreiz Breizh