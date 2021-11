Bon Entendeur & Friends Rocher de Palmer, 19 mars 2022, Cenon.

Vous avez déjà sûrement fredonné les mélodies entêtantes de Bon Entendeur, le groupe rodé aux pépites musicales, passées à la moulinette électro pop et habilement samplées de voix de personnalités. « Le temps est bon, le ciel est bleu… » répété à satiété sur un air gai, chic et entraînant, vous l’avez ? Sachez que c’est la faute d’Arnaud Bonet et Pierre Della Monica, à l’origine de ce collectif de musique coupable de mixtapes aux millions de vues. Le succès fulgurant de ce format musical hybride livré chaque mois sur le web a engendré un premier album en 2019 Aller-Retour. Puis un second, Minuit, dans lequel leur nouvelle exploration du patrimoine discographique français, réenchante les voix de Birkin, Hardy ou Mc Solaar notamment. Sur la scène, le DJ set s’annonce éclatant et inédit, les deux amis conviant en prime les artistes de leur label BE Records. « Du bon son et des voix d’exception », on vous dit !

Tarif guichet : 28€ / Plein tarif : 26€ / Tarif abonné : 23€

