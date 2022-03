Bon Enfant en apéro-concert Belfort, 8 mars 2022, Belfort.

Bon Enfant en apéro-concert Belfort

2022-03-08 – 2022-03-08

Belfort Territoire-de-Belfort

EUR 0 10 BON ENFANT (Pop québécoise)

Bon Enfant, c’est avant tout une gang de chums (une bande de potes quoi) issue des meilleurs band québécois : Canailles, Ponctuation et Alex Burger, réunis pour célébrer leur cohésion et s’octroyer des territoires nouveaux. Un florilège de pop québ’ groovy, sur fond de disco, de rock saharien, de garage nancysinatraesque et de timbres d’époque. Après un premier album et chauffé par un engouement grandissant malgré l’absence de shows, le groupe a sorti un petit frère : “Diorama”. En résulte un rock perméable et ouvert, un clash des styles parfaitement orchestré. “Yen as-tu du beau talent au Québec !”

contact@poudriere.com +33 3 84 58 11 77 https://poudriere.com/

Belfort

