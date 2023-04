Concert quatuor à cordes Eglise de Sainte-Radegonde, 16 avril 2023, Bon-Encontre.

Les sept dernières paroles du Christ en croix pour quatuor à cordes de J. Haydn.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

Eglise de Sainte-Radegonde Route de Sainte-Radegonde

Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The seven last words of Christ on the cross for string quartet by J. Haydn

Las Siete Últimas Palabras de Cristo en la Cruz para cuarteto de cuerda de J. Haydn

Die sieben letzten Worte Christi am Kreuz für Streichquartett von J. Haydn

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Destination Agen