Bon débarras ! Théâtre de la Gobinière, 3 février 2022, Orvault.

2022-02-03

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non de 7 à 20 € à partir de 8 ans

Cabane, coin de jardin, grenier, chambre… Tout enfant a son territoire à rêveries, sa cachette, son refuge, lieu de l’imaginaire. Dans ce spectacle, il s’agit d’un débarras dans lequel se sont succédés, pendant un siècle, neuf enfants. De grandes marionnettes manipulées nous invitent dans leurs discussions secrètes, dans leurs jeux et dans les coulisses de leurs échappées. Le décor se tourne, se retourne, les murs s’agrandissent, se rapetissent et les comédiennes ainsi que leurs marionnettes virevoltent autour de ce lieu commun à toutes les époques.En filigrane de ces irrésistibles bouts d’enfance, on entend la grande Histoire : les guerres, l’émancipation des femmes, mais aussi l’invention du radiocassette et de la purée Mousseline. Bon débarras ! est un jeu de piste temporel qui rend hommage à nos souvenirs d’enfance, à ceux de nos parents, de nos grands parents, des parents de nos grands-parents… Un voyage à travers l’Histoire du 20e siècle. Cie Alula Avec : Sandrine Bastin, Perrine Ledent et Chloé StruvayMise en scène : Muriel ClairembourgMarionnettes de : Jean-Christophe Lefèvre et Annick Walachniewicz

Théâtre de la Gobinière adresse1} Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/ 02 51 78 37 47 http://www.orvault.fr