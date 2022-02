Bon débarras ! – Cie Alula Allende ! Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

Bon débarras ! – Cie Alula Allende !, 2 avril 2022, Mons-en-Barœul. Bon débarras ! – Cie Alula

Allende !, le samedi 2 avril à 15:00

Dans le placard, le débarras, là, sous l’escalier, le temps passe, les enfants se succèdent. Des années les séparent, pourtant leurs jeux se ressemblent. Leurs époques diffèrent, mais leurs émotions se ressemblent. Leurs modes de vie évoluent, mais leurs aspirations se ressemblent. Chaque enfant est unique et chaque enfant se ressemble. Le spectateur est le témoin privilégié de leurs moments de complicité, de secrets partagés, d’interdits transgressés. Bon débarras ! est un spectacle qui célèbre nos enfances, celles de nos parents, de nos grands-parents, des parents de nos grands-parents…

Tarif plein 8€ / Tarif réduit 6€ / -12 ans 4€ / Monsois 5€ / Monsois -12 ans 3€

Dans le placard, le débarras, là, sous l'escalier, le temps passe, les enfants se succèdent. (* Report du 13 Février 2021, vos billets restent valables.)

2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T16:00:00

