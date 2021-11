Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura, Lons-le-Saunier Bon anniversaire ! 10 ans aux sites néolithiques comme Unesco ! Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Bon anniversaire ! 10 ans aux sites néolithiques comme Unesco ! Lons-le-Saunier, 28 novembre 2021, Lons-le-Saunier. Bon anniversaire ! 10 ans aux sites néolithiques comme Unesco ! Musée des beaux arts 1 place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

2021-11-28 – 2021-11-28 Musée des beaux arts 1 place Philibert-de-Chalon

Lons-le-Saunier Jura EUR Venez fêter l’inscription des sites néolithiques de

Chalain et Clairvaux sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO, et partager avec nous le gâteau d’anniversaire préparé par la section boulangerie-pâtisserie du CFA de Gevingey. 14h30, gratuit musees@lonslesaunier.fr +33 3 84 47 64 30 http://www.lonslesaunier.fr/les-musees Venez fêter l’inscription des sites néolithiques de

Chalain et Clairvaux sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO, et partager avec nous le gâteau d’anniversaire préparé par la section boulangerie-pâtisserie du CFA de Gevingey. 14h30, gratuit Musée des beaux arts 1 place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2021-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Musée des beaux arts 1 place Philibert-de-Chalon Ville Lons-le-Saunier lieuville Musée des beaux arts 1 place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier