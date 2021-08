Bon À Tirer Intergraphic, 19 septembre 2021, Schiltigheim.

Bon À Tirer

le dimanche 19 septembre à Intergraphic

### Visite guidée et démonstrations de presses d’imprimerie proposées par Intergraphic et l’Espace Européen Gutenberg. Intergraphic et l’Espace Européen Gutenberg s’associent pour vous proposer de découvrir la collection « Intergraphic » constituée de machines d’imprimerie anciennes et récentes. Véritable mémoire vivante des métiers de l’imprimerie, la collection présente notamment des presses typographiques, de lithographie et autres presses à bras, une linotype, et des presses offset récentes. La visite guidée sera accompagnée de plusieurs démonstrations et vous permettra de repartir avec un objet imprimé conçu par nos soins !

Gratuit. Réservation obligatoire. Pour toute la famille, à partir de 10 ans.

Intergraphic 9 rue du Château d’Angleterre, 67300 Schiltigheim Schiltigheim Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

