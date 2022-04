Bomrani Le 360 Paris Music Factory, 6 mai 2022, Paris.

Bomrani

Le 360 Paris Music Factory, le vendredi 6 mai à 20:30

Bomrani est fondé en 2008 par Behzad Omrani, guitariste et chanteur. Après avoir joué comme soliste avec pour nom de scène “Bomrani” et avoir enregistré « Yellow Sky » et « Blue Sun » en 2010, il est rejoint par Mani Mozaka, harmoniciste et trompettiste et Jahanyar Ghorbani, à la guitare électrique. Le trio Bomrani donne alors plusieurs performances expérimentales dans des petites salles avant que ne le rejoigne Arash Omrani au clavier, Kiarash Omrani à la basse et Abtin Yaghmaeian à la batterie. En 2014, année qui marqua leur première apparition à la télévision nationale iranienne, le groupe commence à enregistrer son premier album studio officiel, « Common Vent« . Peu de temps après cela, ils écrivent les textes de leur prochain album, « Leaving and Passing By », qui reçoit une attention considérable rapidement suivi de concerts couronnés de succès. En 2015, Salar Asghari devient le batteur du groupe. Ils travaillent alors sur un album expérimental, « 1340 », qui reprend des chansons iraniennes datant de plus de 50 ans. Depuis, le groupe enchaîne les concerts et les festivals internationaux. A la suite de la crise de la Covid-19, ils sortent l’album « Probably There Is No Hero” et participent à une des émissions les plus populaires d’Iran, Hamrefigh. Le batteur est remplacé par Farid Farzianpo pendant leur tournée européenne.

Musique populaire Iranienne

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T22:00:00