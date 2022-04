BOMD : Bicycle of Motocross Day Montdoumerc, 20 août 2022, Montdoumerc.

BOMD : Bicycle of Motocross Day Montdoumerc

2022-08-20 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-20 23:00:00 23:00:00

Montdoumerc Lot Montdoumerc

-Sur une piste de 500 m, tracée dans un magnifique champ dans Montdoumerc, des pilotes sur des vélocross anciens et des BMX, vont s’élancer toute la journée avec des runs et divers concours spectaculaires.

-Spectacle animé par 2 speakers pro, musique et playlist années 70’s.

-Concours du meilleur look des années 70 Miss & Mister 70’s), du plus beau vélo, du plus beau team, de la plus belle coupe.

-Bourse d’échange/vente vélos anciens.

-Espace enfant, jeux, et initiation BMX avec prêt de vélos et équipements sur une piste adaptée.

-Marché artisanats et producteurs locaux.

-Espace exposants

-Exposition BMX anciens (notamment la présence de CORSICA BMX MUSEUM)

-Soirée Repas Gourmand à 20 h 30 , remise des prix, bal déguisé thème années 70 (organisation Mairie et associations de Montdoumerc)

-Restauration : Foodtrucks et buvettes

Recréer le début des années 1970 à travers le vélocross

rollandfabienphoto@gmail.com

Montdoumerc

