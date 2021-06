Montreuil Parc des Beaumonts Montreuil, Seine-Saint-Denis Bombes à graines Parc des Beaumonts Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Parc des Beaumonts, le vendredi 30 juillet à 14:30

Atelier bombes à graines ———————— Après une déambulation à la découverte de la biodiversité du parc, de ses plantes, de ses bestioles, nous nous installerrons pour fabriquer des bombes à graines à partir de collectes réalisées ensemble. Chacun rapporte chez lui ses réalisations.

Participation gratuite, réservation obligatoire par mail.

Ateliers de fabrication de bombes à graines Parc des Beaumonts rue des charmes, 93100 Montreuil Jean-Moulin – Beaumonts Seine-Saint-Denis

2021-07-30T14:30:00 2021-07-30T16:00:00

