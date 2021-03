Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Bombes à graines avec Les Petits Débrouillards Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Bombes à graines avec Les Petits Débrouillards Maison écocitoyenne, 24 avril 2021-24 avril 2021, Bordeaux. Bombes à graines avec Les Petits Débrouillards

du samedi 24 avril au dimanche 25 avril à Maison écocitoyenne

**Le matériel est apporté par l’association.** **Sur le parvis de la Maison Écocitoyenne.** **Sans inscription.** **Tout public.**

Gratuit, sans inscription

Dans le cadre des 48h de l’Agriculture Urbaine, réalisez en famille des bombes à graines, façon ludique d’aider la biodiversité.Avec quelques semences bien choisies, apprenez à bien lancer les bombes. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-24T14:00:00 2021-04-24T17:00:00;2021-04-25T14:00:00 2021-04-25T17:00:00

