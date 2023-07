GLISS’ATLANTIQUE Bombannes Carcans Catégories d’Évènement: Carcans

Gironde GLISS’ATLANTIQUE Bombannes Carcans, 1 août 2023, Carcans. GLISS’ATLANTIQUE 1 – 12 août Bombannes 1065€ Transport au départ de Paris/Ile de France inclus Séjour de 12 jours : du 01 au 12 août 2023 En plein coeur de la forêt des Landes, le domaine de Bombannes bénéficie d’un environnement exceptionnel avec ses 250 hectares aménagés au bord du plus grand lac d’Europe et à 5 km de l’océan. Au programme : Surf, Catamaran, Stand up paddle, Parcours accrobranche, Aquapark, excursion d’une journée à Bordeaux, VTC, baignades au lac et sorties à la plage, randonnées pédestres pour découvir le milieu environnant, sports collectifs, activités manuelles… Bombannes UCPA BOMBANNES village nautique, 33121 Carcans Carcans Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

