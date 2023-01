Bomba Flamenca – Festival de Rocamadour La Tempête Simon-Pierre Bestion Souillac, 22 août 2023, Souillac .

Bomba Flamenca – Festival de Rocamadour

La Tempête Simon-Pierre Bestion

Abbatiale Sainte Marie de Souillac Souillac Lot

2023-08-22 21:00:00 21:00:00 – 2023-08-22 22:30:00 22:30:00

Souillac

Lot

15 80 EUR Codex Calixtinus (XIIe siècle)__Congaudeant catholici

Clément Janequin (1485 – 1558) / Mateo Flecha “el Viejo” (1481 – 1553)__La Guerre (extrait) suivi de la Bomba (extrait)

Pierre de Manchicourt (1510 – 1564)__Introït (extrait du Requiem)

Luys de Narvaez (1500 – 1555)__Mille regres (El tercero libro del Delphin de musica)

Cristobal de Morales (1500 – 1553)__Kyrie (extrait de la Missa Mille regretz, d’après Josquin Desprez)

Nicolas Gombert (1495 – 1560)__Musae Jovis (in memoriam Josquin Desprez)

Chanson traditionnelle arabo-andalouse__Nawa Assar – Muwash’shah (chanson d’amour)

Juan del Encina (c.1468 – 1529)__Una sañosa porIía (extrait du Cancionero de Palacio)

Llibre vermell de Montserrat (XIVe)__Ad mortem festinamus

Thomas Crecquillon (c.1505-1557)__Mem (extrait des Lamentationes Hieremiae prophetae)

Chant chrétien mozarabe (XVe siècle) – chant traditionnel de Samaa marocain__Alleluia – Videant pauperes ; suivi de نشيدة لمحمد المقيط (Tarakto bèbè rajè)

Chansons traditionnelles arabo-andalouse – chant traditionnel séfarade__Démarche ondulante – Épris d’une gazelle, suivi de Ir me kero madre a Yerushalaiym

Codex Calixtinus (XIIe siècle)__Dum esset salvator in monte

Pedro de Escobar (c.1465 – 1554)__Sanctus et Benedictus (extraits du Requiem)

Marbrianus de Orto (c.1460 – 1529)__Guimel (extrait des Lamentationes Hieremiae prophetae)

Cantigas de Santa Maria (XIIIe siècle)__Tod’ aquel que pola Virgen

Mateo Flecha “el Viejo”__El Fuego

Cristobal de Morales__Parce mihi, Domine (extrait de l’OfIicium defunctorum, Requiem pour Charles Quint)

Pedro de Escobar__Agnus Dei (extrait du Requiem)

Antonio de Cabezon (1510 – 1566)__Magnificat d’après le Fabordone y glosas del primer tono llano

Programme susceptible d’être modifié

En 1558, deux ans après avoir abdiqué en faveur de son fils Philippe II et s’être retiré au monastère de Yuste (dans l’Estrémadure), Charles Quint organise une fausse cérémonie pour ses propres funérailles ! Voulait-il être le premier homme à assister à un moment aussi émouvant et solennel ? Ou était-ce seulement une répétition afin de contrôler le bon déroulement de l’office et de sa théâtralité ? Il meurt quelques semaines plus tard, et cette fois pour de vrai ! Cet office imaginaire, recomposé, porte bel et bien son nom. Il ne s’agit en rien d’une reconstitution historique mais plutôt de la prolongation d’un travail de recherche sur un répertoire que Simon-Pierre Bestion affectionne. Il a voulu ce requiem imaginaire comme le témoin d’une époque complexe et passionnante, à la charnière entre le monde médiéval et celui qui représentera les grandes découvertes du vieux continent. En prenant appui sur la structure d’une messe des morts habituelle, ce programme est une alternance de moments musicaux forts, prenant sens dans la globalité et dans l’agencement dramaturgique imaginé.

Simon-Pierre Bestion remercie Marcel Pérès pour la transmission de son savoir sur les manuscrits et l’interprétation de certaines musiques qui composent ce programme.

Souillac

