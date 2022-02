BOMB YOUR BRAIN release party: LE MUFFE + Thee Gunlocks + Kael et les Remords La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pigmé Records & friends présentent BOMB YOUR BRAIN Compilation Vol.1 release party avec : – LE MUFFE (60′ organ style garage punk beat / Italie!!!) [https://areapiratarec.bandcamp.com/album/fuoco-e-fiamme](https://areapiratarec.bandcamp.com/album/fuoco-e-fiamme) – THEE GUNLOCKS (garage trash punk / Lou Vaucluse) [https://theegunlocks.bandcamp.com/](https://theegunlocks.bandcamp.com/) – KAEL & LES REMORDS punk power pop / Marseille) [https://coeursurtoi.bandcamp.com/](https://coeursurtoi.bandcamp.com/) + Hot rock’n’roll dj party ! 21h / PAF : 5€ + 1adh La Salle Gueule 8 rue d’Italie 13006 Marseille LOVE MUSIC # HATE RACISM

