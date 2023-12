L’Arrière-Boutique Bolobolo Nantes, 20 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-20 10:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre

Après avoir parcouru les villes avec ses marchés, l’association Abricadabroc se pose et propose son « Arrière-Boutique » annuelle : une boutique éphémère qui rassemble une petite partie de ses adhérents et adhérentes. Elle en a choisi 8 parmi la quarantaine de créateurs & créatrices et artisans & artisanes d’art qu’elle fédère tout au long de l’année. Le choix a été guidé par la volonté de présenter une variété d’univers et de matières : bois, céramique, cuir, aquarelle, dessins, macramé, tissu, papier avec des créations en déco, art de la table, arts graphiques, accessoires de mode. La sélection a été faite également dans une optique de proposer des idées cadeaux pour tout budget bien que ce soit de beaux objets fabriqués artisanalement. C’est dans un espace d’exposition du centre-ville de Nantes que l’expo-vente se tient pendant 15 jours. Pour permettre la rencontre et les échanges autour de leur travail, les 8 créateurs et créatrices à l’affiche seront présents à tour de rôle entre le 14 et le 27 décembre 2023.

Bolobolo Centre Ville Nantes 44000

0635572271 https://abricadabroc.fr/