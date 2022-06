Bollenbargowa Westhalten, 24 juin 2022, Westhalten.

Bollenbargowa

Domaine du Bollenberg Westhalten Haut-Rhin

2022-06-24 – 2022-06-24

Westhalten

Haut-Rhin

Notre marché de terroirs met en avant tous les produits transformés de la ferme mais aussi de nombreux autres artisans locaux.

Vous aurez possibilité de réaliser vos achats vins , pain frais, charcuterie, fruits et légumes, artisanat local, miel et diverses huiles et vinaigres.

Venez déguster des produits frais et locaux, le tout dans une ambiance festive et estivale. Une dizaine d’artisans sont présents pour vous présenter leur savoir-faire et leurs spécialités.

+33 3 89 49 67 10

