La coopérative Co-actions est fière d’annoncer son événement phare de l’année, OHMYCOOP !, un festival Coop, Pop & Folk, dédié cette année à une exploration approfondie du futur du travail. Cette journée exceptionnelle se déroulera le vendredi 15 septembre à Bègles et réunira des penseurs, des entrepreneurs et des experts pour explorer les tendances et les défis qui façonneront le monde professionnel de demain et les enjeux pour les structures coopératives.

OHMYCOOP s’adresse aux professionnels, aux entreprises, aux chercheurs, aux étudiants et à toute personne intéressée par l’évolution du travail et la coopération au sein de la société.

Le festival se tiendra sur le site Bolieu, et accueillera les visiteurs de 9h30 à minuit, offrant une journée complète de conférences, de débats, d’ateliers, un marché et des espaces de rencontres et de convivialité avec ses 110 entrepreneur.es.

La thématique : Le Futur du Travail

Face à l’évolution rapide des technologies et des compétences, à la quête de sens des travailleurs, à l’émergence de nouveaux modèles économiques et à la crise climatique, le paysage du travail subit une transformation profonde. OHMYCOOP vise à explorer ces mutations et à inspirer les participants à contribuer à façonner un futur du travail plus inclusif, durable et collaboratif.

Des intervenants de prestige

Jean François Draperi : Sociologue et spécialiste de l’économie sociale et solidaire, Jean François Draperi est le parrain de cette 2ᵉ édition de OHMYCOOP ! Il apportera un éclairage sur la coopération au sein des entreprises et son rôle dans la création d’un avenir professionnel plus équitable. Il prendra la parole lors de la conférence « Le Pouvoir transformateur des coopératives » à 16h.

Hélène Harvent : Experte en management du travail, préventions des risques socio organisationnels, promotion de la QVCT, de l’égalité professionnelle et du dialogue professionnel. Chargée de mission à l’ARACT Nouvelle-Aquitaine, Hélène Harvent soutient le développement de modèles organisationnels socialement innovants, elle interviendra sur la table ronde « Retour vers le Futur… du Travail » à 10h.

Chahin Faiq : Personnalité de premier plan au sein du mouvement coopératif Les Licoornes, une communauté de coopératives innovantes qui se sont engagées à repenser le travail et l’entreprise pour créer des environnements plus équitables et durables. Sa présence à OHMYCOOP promet des perspectives uniques sur la façon dont les coopératives, telles que les Licoornes, jouent un rôle clé dans la transformation du paysage professionnel. Retrouvez-le lors de la conférence « Le Pouvoir transformateur des coopératives » à 16h.

Marc Dufumier : Agronome et expert en agriculture durable, Marc Dufumier nous guidera à travers une exploration approfondie des défis et des opportunités liés à la sécurisation des revenus des agriculteurs. Avec une perspective riche en expériences, il mettra en lumière des stratégies novatrices pour garantir une sécurité financière aux paysans et paysannes, contribuant ainsi à renforcer la résilience des communautés rurales. Sa présentation promet d’ouvrir des horizons prometteurs pour un avenir où l’agriculture et les travailleurs agricoles jouent un rôle clé dans la construction d’un monde plus durable et équitable. Ne manquez pas cette opportunité de vous inspirer et de contribuer à façonner un avenir du travail plus solidaire, « Paysan.nes, un métier d’avenir » à 14h.

Mélanie Martin : Agricultrice engagée et Présidente du MODEF (Mouvement de Défense des Exploitations Familiales) des Landes, dont l’engagement est profondément ancré dans la coopérative Haria Blanca, porteuse du projet #FaireDuBlé. Mélanie nous partagera sa vision d’un avenir agricole où la coopération et l’innovation sont au cœur de la transformation du secteur. Son rôle de Présidente du MODEF et sa participation active à Haria Blanca sont des éléments clés pour soutenir les agriculteurs locaux et façonner un avenir plus prometteur pour l’agriculture dans les Landes. Elle incarne le changement positif dans le monde agricole. Rendez-vous sur la table ronde « Paysan.nes, un métier d’avenir » à 14h.

Mais aussi Emilie Garcia, Karine Laroche et Aurélie Monchany -Entrepreneures chez Coactions, Gersende Gruget – Chargée d’étude chez Co-actions, et Cécile Marsan – Directrice Générale de Co-actions.

Les Points forts de l’événement

Des Conférencier.es de renom : Des expert.es reconnu.es dans les domaines de l’économie sociale et solidaire, de l’innovation sociale et de l’entrepreneuriat partageront leurs visions du futur du travail.

Des ateliers pour FAIRE : Du Yin Yooga à la Marqueterie de paille, nos entrepreneures proposent de nombreux savoir-faire à découvrir tout au long de la journée.

Le Marché Gourmand & Artisanal : Fruits et Légumes, Librairie nomade, Miel, Crêpes, Pain, Pâtisserie, mais aussi des kits de Couture, des Aquarelles & Céramiques… À découvrir toute la journée.

Une exposition « Rue de la Coopération » mettra en avant des projets coopératifs de nos entrepreneur.es.

Les Stands Métiers : Chaque groupe métier de la coopérative sera présent pour présenter ses expertises et échanger sur l’entrepreneuriat en CAE et les projets portés par ses entrepreneures.

Le Réseautage : OHMYCOOP est l’occasion de retrouver le réseau ESS et Entrepreneuriat de Nouvelle-Aquitaine, espaces d’échanges, de restauration, la buvette, et le Marché seront l’occasion de faire de nouvelles rencontres !

Un espace de restauration : avec La Bulle Alimentation et Wayo Wayo, une buvette valorisant les voisins La Maison PIP, et un concert de Swing dès 18h avec le groupe Blandine et l’herbe à Swing.

Rejoignez la conversation sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag officiel de l’événement : #OHMYCOOP

Site : www.co-actions.coop

Facebook : https://www.facebook.com/Coactions/?locale=fr_FR

Instagram : https://www.instagram.com/coactions_coop/?hl=fr

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/26747734/admin/feed/posts/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00

Évènement ccopérative