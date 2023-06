Les Journées Bolieu BOLIEU Bègles, 24 juin 2023, Bègles.

Les Journées Bolieu Samedi 24 juin, 11h00 BOLIEU Entrée libre

Venez vivre un moment de détente et de culture en famille au cœur de Bègles ! Pour cette première édition, le village festif de Bolieu regroupera un espace guinguette avec concert et barbecue, un vaste marché local regorgeant de produits et de créations uniques, un spectacle street-art et de graffiti en plein air, une kermesse et des ateliers de jardinage urbain et réparation de vélos pour les curieux de tout âge ! Des ateliers Kapla, espace game, installations numériques et de réalité virtuelle et DJ set animeront également ces premières portes ouvertes. Préparez-vous à vous immerger dans une ambiance festive et conviviale qui illuminera Bolieu !

Bolieu c’est quoi ?

Bolieu est une communauté urbaine installée dans les anciens bâtiments de la marque de vêtements DDP depuis 2019. Elle regroupe entreprises, artistes, start-up et artisans en un seul et même lieu de vie et d’échanges. De la maison Pip, brasserie collaborative et culturelle, à l’espace d’exposition 1000 m2 et ses artistes résidents, plus de 150 personnes y travaille chaque jour dans des domaines variés : vente et réparation de vélos, agence de communication, tatoueur, prêt-à-porter, édition de jeux de société, associations, brocanteur, céramistes, torréfacteur…

BOLIEU 48 rue Ferdinand Buisson, 33130 Begles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T11:00:00+02:00 – 2023-06-24T21:00:00+02:00

2023-06-24T11:00:00+02:00 – 2023-06-24T21:00:00+02:00