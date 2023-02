BOLIDES + COUTURIER LES TROIS BAUDETS, 24 février 2023, PARIS.

BOLIDES + COUTURIER LES TROIS BAUDETS. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Madline 1-1119186 présente Bolides Bolides, c’est deux garçons qui cherchent à réinventer la pop française depuis le petit appartement parisien qui leur sert de studio. Dans un univers fait d’amour et de cynisme, Samson et Jay façonnent un son sensible mais rugueux, où ils mêlent leurs influences américaines à leurs racines européennes. Avec une pop résolument moderne construite autour d’une écriture intuitive et imagée, les sonorités trap et électroniques de Bolides suggèrent à la chanson française un nouveau savoir-faire. Couturier Couturier confectionne une pop émotive en français, en parlant des thèmes qui l’obsèdent : l’amour, la mort et le temps qui passe. Néo-romantique assumé, il questionne les codes de la virilité. C’est ok de pleurer et d’être vulnérable, tant qu’il y a de l’espoir. Inspiré de la scène pop londonienne de Glass Animals et des chansons de Michel Berger, il nous emmène dans un monde hypnotique où les émotions sont décuplées.

Votre billet est ici

LES TROIS BAUDETS PARIS 64, BOULEVARD DE CLICHY Paris

Madline 1-1119186 présente

Bolides

Couturier Couturier confectionne une pop émotive en français, en parlant des thèmes qui l’obsèdent : l’amour, la mort et le temps qui passe. Néo-romantique assumé, il questionne les codes de la virilité. C’est ok de pleurer et d’être vulnérable, tant qu’il y a de l’espoir. Inspiré de la scène pop londonienne de Glass Animals et des chansons de Michel Berger, il nous emmène dans un monde hypnotique où les émotions sont décuplées. Bolides, c’est deux garçons qui cherchent à réinventer la pop française depuis le petit appartement parisien qui leur sert de studio. Dans un univers fait d’amour et de cynisme, Samson et Jay façonnent un son sensible mais rugueux, où ils mêlent leurs influences américaines à leurs racines européennes. Avec une pop résolument moderne construite autour d’une écriture intuitive et imagée, les sonorités trap et électroniques de Bolides suggèrent à la chanson française un nouveau savoir-faire.

.13.0 EUR13.0.

Votre billet est ici