BOLIDES – Collectif Bolides Parc de Belleville, 11 août 2021-11 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 11 au 13 août 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi de 16h à 17h

et mercredi, jeudi, vendredi de 20h à 21h

gratuit

BOLIDES interroge le groupe et la place de l’individu dans le groupe. Ce qui rend chacun.e spécial.e. Au fil des tableaux, théâtre, danse et musique se mêlent pour raconter la construction de ce groupe qui s’enrichit des différences de chacun.e. Les individus se racontent à travers les corps et une parole poétique. BOLIDES est un spectacle tout public.

BOLIDES est un théâtre de corps, une succession de tableaux qui interrogent le groupe et la place de l’individu dans le groupe. Pas de narration dans cette pièce, mais une multitude d’histoires à imaginer.

Une histoire de rythmes et de choralité d’où émergent des individualités.

Danse et musique s’entremêlent pour amener les spectateurs, au fil des tableaux, à s’interroger sur la place que chacun occupe dans un groupe. Qui sommes-nous face aux autres, et avec les autres, qui voulons-nous être, comment se construire, quelle place prennent les autres dans cette construction ? Un observatoire de l’intimité se crée, où les comédien.nes offrent leur corps en péril et leur humanité.

BOLIDES est un accent. Grave, léger, chuchoté, hurlé, chanté. Un accent supprimé, ajouté, déposé, qui change tout. Ou rien. Tout et rien. L’accent qui met en valeur l’invisible, l’indicible, l’individu au cœur de tout. L’accent mis sur l’autre, pour l’autre, à travers l’autre. Pour l’amour, la peur, les chutes, le bruit, les monstres et les pas beaux, les bons et les câlins.

Spectacles -> Théâtre

Parc de Belleville 47 rue des Couronnes Paris 75020

11 : Pyrénées (293m) 2 : Couronnes (414m)



Contact :Collectif Bolides collectif.bolides@gmail.com https://collectifbolides.wordpress.com/ https://www.facebook.com/bolides.collectif

Spectacles -> Théâtre Étudiants;Urbain;Insolite;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-08-11T16:00:00+02:00_2021-08-11T17:00:00+02:00;2021-08-12T16:00:00+02:00_2021-08-12T17:00:00+02:00;2021-08-13T16:00:00+02:00_2021-08-13T17:00:00+02:00;2021-08-11T20:00:00+02:00_2021-08-11T21:00:00+02:00;2021-08-12T20:00:00+02:00_2021-08-12T21:00:00+02:00;2021-08-13T20:00:00+02:00_2021-08-13T21:00:00+02:00

Juliette Frenay