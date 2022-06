Bolides Atelier du Plateau Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Bolides Atelier du Plateau, 25 juin 2022, Paris. Le vendredi 01 juillet 2022

de 21h00 à 22h00

Le samedi 25 juin 2022

de 21h00 à 22h00

. payant Plein 13€ Réduit 10€

Pour leur premier spectacle éponyme, le collectif Bolides expérimente et éprouve la notion de groupe. Pas de narration dans cette pièce, mais une histoire de rythmes et de choralité d’où émergent des individualités. Les corps et les âmes y dialoguent avec le public, dansent et jouent dans une succession de tableaux avec fougue, audace et sensibilité. Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris Contact : https://www.atelierduplateau.org/agenda/voir/12445 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.atelierduplateau.org/infos-pratiques/tarifsrservations

Jean-Claude Kagan – @pietonparisien

