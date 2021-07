BOLIDES Atelier du Plateau, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 22 juillet 2021

de 19h à 20h

gratuit

C’est avec fougue, audace et sensibilité que les sept comédien.ne.s du collectif BOLIDES explorent, expérimentent et éprouvent. Leur spectacle éponyme se présente comme une succession de tableaux de corps en mouvement. Une histoire de rythmes et de choralité d’où émergent des individualités.

Pas de personnage dans cette pièce mais des corps et des âmes au service de l’instant. Le dialogue entre les comédien.ne.s se fait avec et à travers le public. Danse et musique s’entremêlent pour amener les spectateur.ice.s, à s’interroger sur la place que chacun occupe dans un groupe. Dans l’alcôve protégée de la cour du 7e Art, un observatoire de l’intimité se crée, où les comédien.ne.s offrent leur corps en péril et leur humanité.

avec : Giovanni Arnoux-Bellavitis, Thomas Bosquet, Léa Delmart, Nassim Faranpour, Margaux Marsollier, Lucas Bouissou, Jonas Thierry, comédien.ne.s

Un spectacle du collectif BOLIDES – Régie générale : Gaspard Ray – Remerciements : Alice Bourdon et François Legros

Ce spectacle a remporté le prix du jury lycéen dans le cadre du festival Nanterre sur scène 2017.

Jeudi 22 juillet – 19h

Cours du 7e Art, 75019 Paris

Tout public

Gratuit, en accès libre



#eteculturelidf #vivrelaculture #atelierduplateau #lesbonscoins





Spectacles -> Théâtre

Atelier du Plateau angle des rues des Alouettes et du Plateau Paris 75019

7bis : Buttes Chaumont 11 : Jourdain



Contact :Atelier du Plateau 0142412822 http://www.atelierduplateau.org/accueil https://www.facebook.com/latelierduplateau 0142412822 reservation@atelierduplateau.org

Spectacles -> Théâtre Étudiants;Insolite;Ados;Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-22T19:00:00+02:00_2021-07-22T20:00:00+02:00

Bolides