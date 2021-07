BOLÉRO MISATANGO La Baule-Escoublac, 20 novembre 2021-20 novembre 2021, La Baule-Escoublac.

BOLÉRO MISATANGO 2021-11-20 20:30:00 – 2021-11-20 20:30:00 Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Alexandra Cardinale Opéra Ballet Production et le Palais des Congrès Atlantia présentent

Boléro Misatango

Signées du chorégraphe Julien Lestel, quatre pièces exceptionnelles et inédites seront présentées sur la scène d’Atlantia de la Baule.

Créée en 1996 par le compositeur et chef d’orchestre argentin Martín Palmeri, la célèbre “Misatango” ou “Misa à Buenos Aires”, transcende le répertoire spirituel en le faisant fusionner avec les traditions musicales profanes latino-américaines, en particulier le tango, lié à la musique sacrée depuis plus d’un siècle. Cette messe liturgique à la renommée planétaire a emballé le public du Carnegie Hall en avril 2016 ainsi que le Pape François, en l’honneur de qui elle a été́ jouée en 2013 au Vatican.

Désormais accompagnée du Boléro, Fragment et She is Back, la Misatango a inspiré́ au chorégraphe Julien Lestel* un ballet sensuel et spirituel où les danseurs de la Compagnie Julien Lestel sont au diapason avec la musique.

Directeur chorégraphe : Julien Lestel

Musiques : Max Richter / Maurice Ravel /Martín Palmeri

Danseurs de la Compagnie Julien Lestel

Soliste invitée : Alexandra Cardinale de l’Opéra de Paris

Direction Lumières : Lo Ammy Vaimapatako

Création Costumes : Parick Murru

Musique Misatango : Astor Piazzolla et Martin Palmeri

Avec Alexandra Cardinale, Julien Lestel, Gilles Porte, Gaël Alamargot, Ivan Julliard, Mara Whittington, Zélie Jourdan, Roxane Katrum, Maeva Lassere, Florent Cazeneuve, Matisse Coelho-Mendes, Jean-Baptiste de Gimel.

Durée : 1h40 avec entracte

Réservez vite vos places : BILLETTERIE

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour les spectacteurs ayant déjà réservé leurs places, vos anciens billets restent valables pour la nouvelle date.

Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur.

Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :

Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation

Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition

Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium

Sens de circulation et parcours de visite fléché

Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

accueil@mairie-labaule.fr +33 2 40 11 51 51 https://www.atlantia-labaule.com/

dernière mise à jour : 2021-06-21 par