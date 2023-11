Boléro de Ravel / Stabat Mater de Poulenc / Brahms : Nänie et Schicksalslied Eglise de la Madeleine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Boléro de Ravel / Stabat Mater de Poulenc / Brahms : Nänie et Schicksalslied Eglise de la Madeleine Paris, 1 juin 2024, Paris. Le samedi 01 juin 2024

de 20h45 à 22h00

.Tout public. payant Catégorie 1 40€, Catégorie 2 30€, Catégorie 3 20€ Tr (étudiants, chômeurs) : Catégorie 1 30€, Catégorie 2 20€ Venez découvrir la magie de la Musique Classique dans une prestigieuse église parisienne Orchestre Hélios Chœur Sulfiato, Choeur du Chesnay Direction Matthieu Cabanes Boléro de Ravel Stabat Mater de Poulenc Brahms : Nänie et Schicksalslied LE BOLERO DE RAVEL Le Boléro est l’œuvre de musique classique la plus jouée dans le monde avec une représentation toutes les 15 minutes. Lors de sa création, le compositeur avait donné les droits d’auteur à son jardiner sans prévoir son succès auprès du grand public. Cette œuvre est l’archétype de l’ostinato. La mélodie est reprise à tour de rôle par les différents instruments de l’orchestre sur une formule rythmique à la percussion. Stabat Mater (Poulenc) Le motet Stabat Mater est une mise en musique par Francis Poulenc, en 1950, de la séquence liturgique Stabat Mater. Poulenc composa l’œuvre à la suite de la mort de son ami l’artiste Christian Bérard. Il avait le projet d’écrire un Requiem pour Bérard, mais, en retournant à l’autel de la Vierge noire de Rocamadour, il choisit le texte médiéval du Stabat Mater1. La musique de Poulenc, conçue pour soprano solo, chœur et orchestre, fut jouée au Festival de Strasbourg par le Chœur de Saint-Guillaume, ensemble amateur réputé, et l’orchestre de Strasbourg sous la direction de Fritz Munch (le frère de Charles). Ce Stabat Mater reçut un bon accueil dans toute l’Europe, et il remporta le Prix du cercle des critiques de New York, comme étant la meilleure œuvre chorale de l’année. Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014. Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales. De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés. Quant au répertoire, il est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux. Grâce à la collaboration de différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national. Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans des endroits pittoresques qui ne sauraient accueillir un orchestre symphonique, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche. En somme, grâce à sa formation à géométrie variable, l’orchestre Hélios aborde le répertoire le plus large avec une curiosité passionnée. Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris Contact : https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 +33681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios https://www.orchestrehelios.com/concerts

