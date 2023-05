Boléro de Ravel / 9ème Symphonie de Beethoven Eglise de la Madeleine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Boléro de Ravel / 9ème Symphonie de Beethoven Eglise de la Madeleine, 29 décembre 2023, Paris. Le vendredi 29 décembre 2023

de 20h45 à 22h00

.Tout public. A partir de 3 ans. payant Catégorie 1 : 40 euros, Catégorie 2 : 30 euros, Catégorie 3 : 20 euros, Tarif réduit (jeunes – 25 ans, chômeurs) Catégorie 1 : 30 euros, Catégorie 2 : 20 euros. Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire. Orchestre Hélios & Hélios Ephémère

Direction : Yann Molénat Programme : Boléro de Ravel / 9ème symphonie de Beethoven Le Boléro est l’œuvre de musique classique la plus jouée dans le monde avec une représentation toutes les 15 minutes. Lors de sa création le compositeur avait donné les droits d’auteur à son jardiner sans prévoir son succès auprès du grand public. Cette œuvre est l’archétype de l’ostinato. La mélodie est reprise à tour de rôle par les différents instruments de l’orchestre sur une formule rythmique à la percussion. La 9ème Symphonie de Beethoven a été écrite à la fin de sa vie, lorsqu’il était déjà sourd. Le passage le plus connu est l’Ode à la joie, inspiré du poème de Schiller qui exprime l’idéal de la fraternité pour la race humaine, vision partagée par le compositeur. Cette mélodie a été reprise comme l’Hymne Officiel de l’Union Européenne. Orchestre Hélios Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014. Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales. De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux. Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national. Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche. Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée. Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris Contact : https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 0681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios https://www.orchestrehelios.com/concerts

