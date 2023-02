Boléro – Cie chorégraphique François Mauduit CASINO BARRIERE TOULOUSE, 29 octobre 2023, TOULOUSE.

Boléro – Cie chorégraphique François Mauduit CASINO BARRIERE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-10-29 à 18:00 (2023-10-29 au ). Tarif : 29.0 à 39.0 euros.

LE CASINO BARRIERE DE TOULOUSE (L-R-21-1612/L-R-21-1609/L-R-21-1610) présente, en accord avec La Cie chorégraphique FRANCOIS MAUDUIT ce spectacle Boléro est un programme unique qui regroupe plusieurs œuvres chorégraphiques. Au programme, un spectacle de danse inoubliable qui mêle grâce et originalité, création contemporaine et extraits de grands ballets du répertoire classique. Mis en scène par François Mauduit, ex-danseur de Maurice Béjart et entouré d’interprètes prestigieux issus de la Scala de Milan, de l’Opéra de Paris ou encore de l’Opéra de Bordeaux. “Après avoir eu la chance d’interpréter de nombreuses fois la version de Maurice Béjart, François Mauduit s’est emparé du célébrissime Boléro de Ravel pour créer en 2015 sa propre version, qui allie les influences orientales de la musique, les couleurs suaves et espagnoles de son orchestration et l’exultation des corps si chère à l’énergie de la troupe”. (Télérama) Réservation PMR : 05 61 333 777 Compagnie Chorégraphique François Mauduit, compagnie François Mauduit

CASINO BARRIERE TOULOUSE TOULOUSE 18, chemin de la Loge Haute-Garonne

