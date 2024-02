BOLERO – BALLET ET ORCHESTRE – BOLERO MICROPOLIS Besancon, dimanche 3 novembre 2024.

FRBOLÉRO – HOMMAGE à MAURICE RAVELFRANCECONCERT est fier de présenter Boléro – Hommage à Maurice Ravel, un spectacle dont la chorégraphie, la mise en scène, le libretto et les décors ont été entièrement imaginés par notre équipe artistique. Lors de sa première tournée en 2016, cette création inédite a rencontré un grand succès. Venez la redécouvrir lors de la saison 2024-2025 !Pièce phare de l’histoire de la musique et de la danse, le Boléro de Maurice Ravel est l’une des œuvres françaises les plus reconnues au monde. Alors que Ravel s’apprêtait à effectuer une tournée de concerts de quatre mois aux États-Unis et au Canada, Ida Rubinstein, son amie et mécène, lui demanda un « ballet de caractère espagnol ». Ravel, sensible à l’idée de la danse, opte pour le boléro, une danse traditionnelle andalouse. C’est ainsi que l’œuvre voit le jour.ENGBOLÉRO – HOMAGE TO MAURICE RAVELFRANCECONCERT is proud to present Boléro – Tribute to Maurice Ravel, a show whose choreography, staging, libretto, and sets were entirely conceived by our artistic team. Debuting in 2016, this original creation enjoyed great success on its first tour. Come and discover it again during the 2024-2025 season!A significant piece both in the history of music and dance, Maurice Ravel’s Boléro is one of the most famous French masterpieces in the world. As Ravel prepared for a four-month concert tour of the United States and Canada, his friend and benefactor Ida Rubinstein asked him to write a ballet of Spanish style . Ravel, open to the idea of dance, chose the bolero, a traditional Andalusian dance, giving birth to this remarkable work. NLBOLÉRO – EERBETOON AAN MAURICE RAVELFRANCECONCERT presenteert met trots Boléro – Homage to Maurice Ravel, een show waarvan de choreografie, enscenering, libretto en decors volledig door ons artistieke team zijn bedacht. Deze originele creatie debuteerde in 2016 en kende groot succes tijdens zijn eerste tournee. Kom het herontdekken tijdens het seizoen 2024-2025!Maurice Ravels Boléro, een belangrijk stuk in de geschiedenis van muziek en dans, is een van de meest erkende Franse meesterwerken ter wereld. Terwijl Ravel zich voorbereidde op een vier maanden durende concerttournee door de Verenigde Staten en Canada, vroeg zijn vriend en beschermheer Ida Rubinstein hem een ballet met Spaans karakter te schrijven. Ravel, gevoelig voor het idee van dans, koos voor de bolero, een traditionele Andalusische dans, waaruit dit opmerkelijke werk voortkwam.

Tarif : 44.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-11-03 à 16:00

MICROPOLIS 3 BVD OUEST 25000 Besancon 25