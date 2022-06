Boléro • Angelin Preljocaj Musée du Louvre Paris Catégories d’évènement: île de France

Boléro • Angelin Preljocaj Musée du Louvre, 11 juillet 2022, Paris. Du lundi 11 juillet 2022 au mardi 12 juillet 2022 :

lundi, mardi

de 22h00 à 23h35

lundi, mardi

de 21h00 à 22h35

. gratuit

Une coproduction du musée du Louvre et du Festival Paris l’été • Au cœur du Louvre, deux soirées exceptionnelles avec Angelin Preljocaj. Angelin Preljocaj ouvre le Festival Paris l’été avec une reprise exceptionnelle de son Boléro dans un lieu qui ne l’est pas moins : la Cour Lefuel du musée du Louvre, joyau du second Empire habituellement inaccessible au public. Venez vivre cette soirée unique : déambulez à votre rythme dans l’aile Denon, profitez des chefs-d’œuvre dans ce cadre privilégié et rejoignez la Cour Lefuel pour un Boléro somptueux. Extrait mémorable de son spectacle Gravité créé en 2018, Angelin Preljocaj y déploie, sur la musique de Ravel, une chorégraphie pour douze danseurs d’une rare cohérence. Dans un unisson calme et puissant, les corps, reliés entre eux par une délicate harmonie, forment un cœur vibrant qui s’ouvre et se ferme à la manière d’un kaléidoscope. Au Louvre, le décor majestueux de la Cour, les costumes tout de blanc d’Igor Chapurin et l’ombrageuse lumière d’Eric Soyer laissent toute la place au mouvement à l’état pur. À l’aune de René Char, Angelin Preljocaj, qui compare son écriture chorégraphique à « un artisanat furieux », réunit ici, dans cette version conçue spécialement pour le Louvre, la méticulosité artisanale de son écriture et la passion de son art, amplifiée par la magie du lieu. Distribution Chorégraphie Angelin PreljocajMusiques Maurice Ravel, 79DCostumes Igor ChapurinLumières Eric SoyerAssistante répétitrice Cécile MédourAssistant et adjoint à la direction artistique Youri Aharon Van den BoschChoréologue Dany Lévêque Musée du Louvre rue rivoli 75001 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/bolero-angelin-preljocaj

