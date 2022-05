Bolega ! Festival Jeunesse Occitan Carsac-Aillac Carsac-Aillac Catégories d’évènement: Carsac-Aillac

Dordogne

Bolega ! Festival Jeunesse Occitan Carsac-Aillac, 11 juin 2022, Carsac-Aillac. Bolega ! Festival Jeunesse Occitan Carsac-Aillac

2022-06-11 – 2022-06-11

Carsac-Aillac Dordogne Carsac-Aillac EUR Le Festival Jeunesse Occitan aura lieu toute la journée su samedi 11 juin au Séchoir d’Aillac. Le Festival Jeunesse Occitan aura lieu toute la journée su samedi 11 juin au Séchoir d’Aillac. +33 5 53 29 87 27 Le Festival Jeunesse Occitan aura lieu toute la journée su samedi 11 juin au Séchoir d’Aillac. OTPFPN

Carsac-Aillac

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Carsac-Aillac, Dordogne Autres Lieu Carsac-Aillac Adresse Ville Carsac-Aillac lieuville Carsac-Aillac Departement Dordogne

Carsac-Aillac Carsac-Aillac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carsac-aillac/

Bolega ! Festival Jeunesse Occitan Carsac-Aillac 2022-06-11 was last modified: by Bolega ! Festival Jeunesse Occitan Carsac-Aillac Carsac-Aillac 11 juin 2022 Carsac-Aillac Dordogne

Carsac-Aillac Dordogne