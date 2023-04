Exposition Sortie d’Atelier ! Route de Mirville, 3 juin 2023, Bolbec.

L’atelier municipal d’arts plastiques est un lieu d’apprentissage, de recherche, d’expérimentation de chaque adhérent. Ils peuvent y trouver un accompagnement, des conseils pour la réalisation de leurs travaux mais aussi un programme à la carte pour les options arts et les examens s’ils le souhaitent.

Cette mise en lumière des œuvres créées par les élèves pendant toute l’année, leur permet de se confronter au regard des autres et de prendre un risque artistique, nécessaire pour évoluer.

Exposition visible de 14h30 à 18h, le mercredi, samedi et dimanche.

Samedi 2023-06-03 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. .

Route de Mirville

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



The municipal art workshop is a place of learning, research and experimentation for each member. They can find support and advice for the realization of their work, but also an à la carte program for art options and exams if they wish.

This highlighting of the works created by the students throughout the year allows them to be confronted with the gaze of others and to take an artistic risk, which is necessary to evolve.

Exhibition visible from 2:30 pm to 6 pm, on Wednesday, Saturday and Sunday

El taller de arte municipal es un lugar de aprendizaje, investigación y experimentación para cada miembro. Pueden encontrar apoyo y asesoramiento para la realización de su trabajo, pero también un programa a la carta de opciones artísticas y exámenes si lo desean.

Esta puesta en valor de las obras creadas por los alumnos a lo largo del año les permite enfrentarse a la mirada de los demás y asumir un riesgo artístico, necesario para su desarrollo.

Exposición abierta de 14.30 a 18.00 horas, miércoles, sábado y domingo

Das städtische Kunstatelier ist ein Ort des Lernens, Forschens und Experimentierens für alle Mitglieder. Hier finden sie Begleitung und Beratung bei der Erstellung ihrer Arbeiten, aber auch ein Programm à la carte für die Kunstoptionen und Prüfungen, wenn sie dies wünschen.

Diese Hervorhebung der von den Schülern im Laufe des Jahres geschaffenen Werke ermöglicht es ihnen, sich mit dem Blick anderer zu konfrontieren und ein künstlerisches Risiko einzugehen, das notwendig ist, um sich weiterzuentwickeln.

Die Ausstellung ist mittwochs, samstags und sonntags von 14.30 bis 18 Uhr zu sehen

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité