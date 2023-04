LA PUCE À L’OREILLE Route de Mirville, 13 mai 2023, Bolbec.

LA PUCE À L’OREILLE

Le samedi 13 mai 2023 de 20h30 à 22h45

Raymonde Chandebise est jalouse. Elle croit que son mari, Victor-Emmanuel, directeur de la Ephémère Life Company, la trompe. C’est son inactivité sexuelle qui lui a mis « la puce à l’oreille ».

Elle a l’idée de lui adresser une fausse lettre pour l’inviter à l’Hôtel du Chaud Lapin, où toute une série de rendez-vous galants et d’embuscades laissent plusieurs couples dans de mauvais draps.

Car, au personnage de Chandebise, répond son sosie parfait, le valet ivrogne Poche.

www.facebook.com/lacompagniedelephemere

Distribution

Mise en scène : Leclerc Coralie

Victor-Emmanuel Chandebise & Poche : Bouillon Florian

Camille Chandebise : Leclerc Coralie

Romain Tournel : Caussin Antoine

Docteur Finache : Benard Antoine

Carlos Homénidès dé Histangua : Jittou Karim

Étienne : Murtin Philippe

Rugby : Verpeau Nicolas

Raymonde Chandebise : Benard Laetitia

Lucienne Homénidès dé Histangua : Guyot Angélique

Antoinette & Eugénie : Cachard Stéphanie.

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 22:45:00

Route de Mirville

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



LA PUCE À L’OREILLE

Saturday, May 13, 2023 from 8:30 to 10:45 pm

Raymonde Chandebise is jealous. She believes that her husband, Victor-Emmanuel, director of the Ephemeral Life Company, is cheating on her. It is his sexual inactivity that has given her the « bug ».

She has the idea of sending him a false letter to invite him to the Hôtel du Chaud Lapin, where a series of trysts and ambushes leave several couples in a bad way.

Chandebise’s character is matched by his perfect look-alike, the drunken valet Poche.

Distribution

Director : Leclerc Coralie

Victor-Emmanuel Chandebise & Poche : Bouillon Florian

Camille Chandebise : Leclerc Coralie

Romain Tournel : Caussin Antoine

Doctor Finache : Benard Antoine

Carlos Homénidès de Histangua : Jittou Karim

Étienne : Murtin Philippe

Rugby : Verpeau Nicolas

Raymonde Chandebise : Benard Laetitia

Lucienne Homénidès de Histangua : Guyot Angélique

Antoinette & Eugénie : Cachard Stéphanie

EL CHIP EN LA OREJA

Sábado, 13 de mayo de 2023 de 20:30 a 22:45

Raymonde Chandebise está celosa. Cree que su marido, Victor-Emmanuel, director de la compañía Ephémère Life, la engaña. Es su inactividad sexual la que le ha provocado el « bicho ».

A ella se le ocurre enviarle una carta falsa para invitarle al Hôtel du Chaud Lapin, donde una serie de encuentros y emboscadas dejan a varias parejas en mal lugar.

El personaje de Chandebise está acompañado por su doble perfecto, el valet borracho Poche.

Fundición

Director: Leclerc Coralie

Victor-Emmanuel Chandebise & Poche: Bouillon Florian

Camille Chandebise : Leclerc Coralie

Romain Tournel : Caussin Antoine

Doctor Finache : Benard Antoine

Carlos Homénidès de Histangua : Jittou Karim

Étienne : Murtin Philippe

Rugby : Verpeau Nicolas

Raymonde Chandebise : Benard Laetitia

Lucienne Homénidès de Histangua : Guyot Angélique

Antoinette & Eugénie : Cachard Stéphanie

DER FLOH IM OHR

Am Samstag, den 13. Mai 2023 von 20:30 bis 22:45 Uhr

Raymonde Chandebise ist eifersüchtig. Sie glaubt, dass ihr Mann Victor-Emmanuel, der Direktor der Ephémère Life Company, sie betrügt. Seine sexuelle Inaktivität ist es, die ihr « den Floh ins Ohr gesetzt » hat.

Sie hat die Idee, ihm einen gefälschten Brief zu schicken und ihn ins Hotel du Chaud Lapin einzuladen, wo eine ganze Reihe von Rendezvous und Hinterhalten mehrere Paare in Schwierigkeiten bringt.

Denn auf die Figur Chandebise antwortet sein perfekter Doppelgänger, der betrunkene Diener Poche.

Besetzung

Regie: Leclerc Coralie

Victor-Emmanuel Chandebise & Poche: Bouillon Florian

Camille Chandebise: Leclerc Coralie

Romain Tournel: Caussin Antoine

Doktor Finache : Benard Antoine

Carlos Homénidès dé Histangua: Jittou Karim

Etienne : Murtin Philippe

Rugby: Verpeau Nicolas

Raymonde Chandebise: Benard Laetitia

Lucienne Homénidès dé Histangua: Guyot Angélique

Antoinette & Eugenie: Cachard Stéphanie

