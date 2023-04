53e Salon Photo – Exposition « Eau » Centre Culturel Le Val-aux-Grès, 22 avril 2023, Bolbec.

Les photographes du Photo Club de Bolbec vous invitent à déambuler au gré de leur imagination sur le thème de l’eau sous toutes ses formes.

Qu’elle soit admirée dans les paysages, complice des sportifs, ou qu’elle devienne source d’inspiration pour la création, chaque auteur exprimera sa sensibilité, comme pour mieux la comprendre, la respecter et dire combien elle est omniprésente et indispensable dans notre vie.

En couleur ou en noir et blanc, les photographes présenteront chacun quatre œuvres groupées dans un format de leur choix..

Samedi 2023-04-22 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Centre Culturel Le Val-aux-Grès Route de Mirville

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



The photographers of the Photo Club of Bolbec invite you to wander through their imagination on the theme of water in all its forms.

Whether it is admired in landscapes, an accomplice of sportsmen, or whether it becomes a source of inspiration for creation, each author will express his sensitivity, as if to better understand it, respect it and say how much it is omnipresent and indispensable in our life.

In color or in black and white, the photographers will each present four works grouped in a format of their choice.

Los fotógrafos del Foto Club de Bolbec le invitan a pasear por su imaginación en torno al tema del agua en todas sus formas.

Ya sea admirada en los paisajes, cómplice de los deportistas o fuente de inspiración para la creación, cada autor expresará su sensibilidad, como para comprenderla mejor, respetarla y decir hasta qué punto es omnipresente e indispensable en nuestras vidas.

En color o en blanco y negro, los fotógrafos presentarán cada uno cuatro obras agrupadas en un formato de su elección.

Die Fotografen des Fotoclubs von Bolbec laden Sie dazu ein, in ihrer Fantasie über das Thema Wasser in all seinen Formen zu wandeln.

Ob es nun in der Landschaft bewundert wird, als Komplize von Sportlern oder als Inspirationsquelle für Kreationen, jeder Autor wird seine Sensibilität zum Ausdruck bringen, um es besser zu verstehen, es zu respektieren und zu sagen, wie allgegenwärtig und unverzichtbar es in unserem Leben ist.

Die Fotografen präsentieren jeweils vier Werke in Farbe oder Schwarz-Weiß in einem Format ihrer Wahl.

Mise à jour le 2023-03-27 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité