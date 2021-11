Marseille Lieu tenu secret Bouches-du-Rhône, Marseille BOLANDÓ Lieu tenu secret Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BOLANDÓ Lieu tenu secret, 21 novembre 2021, Marseille. BOLANDÓ

Lieu tenu secret, le dimanche 21 novembre à 17:00

Dans le cadre de la prochaine édition du festival Tambor y canto à la Cité de la musique de Marseille, trio Bolandó se produira dans un lieu surprise, pour la 1ere fois avec son nouvel intégrant, Javier Campos Martinez, maître Cubain des tambours Batá dans son pays natal et en France. Le dimanche 21 nov à 17h secteur vieux port/criée, les réservations sont de mises (question de jauge et nous vous indiquerons le lieu dès lors) mais vous pouvez toujours venir sans réserver en espérant qu’il reste de la place ou nous essaierons de faire notre possible pour vous en faire;). L’entrée est à 12E, masques obligatoires. inutile de vous préciser que les trois protagonistes Rodolfo Muñoz Javier Campos Martinez et Rocco Sedano trépignent d impatience de faire trembler le vieux port… réservations/informations complémentaires au: 0627166098 par SMS si vous tombez sur la boite vocale en appelant laissez vos noms et coordonnées. À vos marques… [https://www.facebook.com/duobolando/about/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/duobolando/about/?ref=page_internal) ♫♫♫ Lieu tenu secret Marseille Marseille Bouches-du-Rhone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T17:00:00 2021-11-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Lieu tenu secret Adresse Marseille Ville Marseille lieuville Lieu tenu secret Marseille