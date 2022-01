Bol d’Or Mirabaud 2022 Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le Bol d’Or Mirabaud est la plus importante régate du monde en bassin fermé. Lancée en 1939, elle accueille chaque année monocoques et multicoques sur le Lac Léman, au départ de Genève (Suisse). Plus de 500 bateaux s’affrontent sur le parcours théorique de 123 kilomètres (66.5 miles nautique) de Genève au Bouveret et retour. Cette année, ce sera sa 83ème édition. Le Bol d’Or Mirabaud est la plus importante régate du monde en bassin fermé. Elle se tiendra du 10 au 12 juin 2022 sur le Lac Léman. Autre lieu Genève Genève

