Bol de riz Saint-Paulien Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Paulien

Bol de riz, 3 mars 2023, Saint-Paulien . Bol de riz salle polyvalente Saint-Paulien Haute-Loire

2023-03-03 – 2023-03-03 Saint-Paulien

Haute-Loire EUR 6 6 Organisé par le groupe d’aumônerie « Les Grains de Soleil »

Accueil à partir de 19h

Présentation du projet à 19h30

Repas à 20h30 adp-ensemble-paroissial–jean-xxiii@orange.fr +33 4 71 00 41 56 Saint-Paulien

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Paulien Autres Lieu Saint-Paulien Adresse salle polyvalente Saint-Paulien Haute-Loire Ville Saint-Paulien lieuville Saint-Paulien Departement Haute-Loire

Bol de riz 2023-03-03 was last modified: by Bol de riz Saint-Paulien 3 mars 2023 Haute-Loire Saint-Paulien salle polyvalente Saint-Paulien Haute-Loire

Saint-Paulien Haute-Loire