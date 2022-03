Bol de riz pour l’Ukraine et 2 villages africains Lapte Lapte Catégories d’évènement: Haute-Loire

Bol de riz pour l'Ukraine et 2 villages africains Lapte, 1 avril 2022, Lapte.

2022-04-01 19:00:00

Lapte Haute-Loire Les dernières réalisations de l’association et les projets seront présentés à cette occasion : aide aux villages de Fougala au Mali et de Katia en Côte d’Ivoire et collecte pour l’Ukraine, Les enfants des deux écoles laptoises animeront cette rencontre. maindanslamain43@yahoo.fr salle multimédia Gérard Defou le Bourg Lapte

