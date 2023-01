« Bol d’air : Traces et Indices » – Animations Centre Vent et Nature – Lac de Trémelin Iffendic Iffendic Catégories d’Évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine Le centre Voile et Nature de Montfort Communauté organise des sessions de découverte de la nature dédiées aux familles, venez partager un moment avec l’atelier « Traces et Indices » le mercredi 15 février et jeudi 16 février de 13h45 à 16h. Qui n’a jamais rêvé d’apercevoir un cerf au milieu d’une clairière lors d’une promenade en forêt ?

Les animaux des sous-bois savent dissimuler leur présence face aux regards indiscrets des hommes, mais ils laissent pourtant beaucoup d’indices de leurs passages autour de nous.

Venez découvrir la vie cachée des habitants des bois et partons tels des pisteurs à la recherche de ces « indices » de présence. Sur inscriptions. Attention, deux liens de réservation sont disponibles. Veillez à réserver le bon horaire.

Pour les 7 à 10 ans.

Groupe de 10 enfants + 1 accompagnateur maximum (non obligatoire)

Tarifs : 3 euros pour les enfants de Monfort Communauté, 6 euros pour les enfants extérieurs. Lac de Trémelin Centre Voile et Nature Iffendic

