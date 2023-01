« Bol d’air : Les petits loups des bois » – Animations Centre Vent et Nature – Lac de Trémelin Iffendic Iffendic Iffendic Catégories d’Évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

2023-02-15 09:45:00 – 2023-02-15 12:00:00
Centre Vent et Nature Lac de Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine

2023-02-15 09:45:00 – 2023-02-15 12:00:00

Lac de Trémelin Centre Vent et Nature

Iffendic

Ille-et-Vilaine Iffendic Le centre Voile et Nature de Montfort Communauté organise des sessions de découverte de la nature dédiées aux familles. Le mercredi 15 février de 9h45 à 12h, venez partager ce moment avec l’atelier « Les petits loups des bois ».

La froideur de l’hiver va bientôt laisser place au réveil de la nature dans la forêt à Trémelin. Les animaux vont sortir de leur tanière et la saison des amours va reprendre son cycle naturel. Venez partager un des derniers moments du calme hivernal sous la cime des arbres et célébrer ensemble la venue du printemps. Au programme activités sensorielles, land art et contes légendaires. Pour les 3 à 6 ans.

Groupe de 10 enfants + 1 accompagnateur obligatoire.

Tarifs : 3 euros pour les enfants de Montfort Communauté, 6 euros pour les enfants extérieurs.

Sur inscription. +33 2 99 09 93 09 Lac de Trémelin Centre Vent et Nature Iffendic

