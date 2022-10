Bol d’air danse ! Pierrefonds, 30 octobre 2022, Pierrefonds.

Bol d’air danse !

Palesne Pierrefonds Oise

2022-10-30 10:45:00 – 2022-10-30 16:30:00

Pierrefonds

Oise

0 5 Et si on profiter de notre dimanche pour bouger, tout en profitant de la nature ? C’est ce que vous propose l’association Bols d’air !

Un programme bien chargé, pour une journée où l’on fuit l’ennui !

De 11H à 12H30 : atelier de danse,

Suivi d’un pique-nique à apporter et à partager,

À partir de 14H : Randonnée en forêt,

15H30 : spectacle de danse et de chant « Memento Flori » de la Cie METAtarses. La danseuse et chorégraphe Sandra Abouav de la cie METAtarses vous proposera un atelier de danse contemporaine accessible à tous, que vous soyez danseur(se) ou pas.

Son spectacle « Memento Flori » est une célébration végétale, chorégraphique et vocale, une célébration de la vie dans sa puissance de floraison. Là où l’écologie rationnelle mesure, calcule, diagramme et désenchante la nature pour tenter de la sauvegarder, il est nécessaire de faire aussi appel au merveilleux. Portraits mobiles, natures vivantes, incarnations d’entités végétales fabuleuses, inspirées de la figure mythologique de la Dryade, divinité protectrice de la forêt.

Atelier danse, balade et spectacle tout public.

N’oubliez pas votre pique-nique et des vêtements adaptés. Repli à l’intérieur (atelier et spectacle) si le temps ne nous est pas favorable !

Réservation obligatoire.

Et si on profiter de notre dimanche pour bouger, tout en profitant de la nature ? C’est ce que vous propose l’association Bols d’air !

Un programme bien chargé, pour une journée où l’on fuit l’ennui !

De 11H à 12H30 : atelier de danse,

Suivi d’un pique-nique à apporter et à partager,

À partir de 14H : Randonnée en forêt,

15H30 : spectacle de danse et de chant « Memento Flori » de la Cie METAtarses. La danseuse et chorégraphe Sandra Abouav de la cie METAtarses vous proposera un atelier de danse contemporaine accessible à tous, que vous soyez danseur(se) ou pas.

Son spectacle « Memento Flori » est une célébration végétale, chorégraphique et vocale, une célébration de la vie dans sa puissance de floraison. Là où l’écologie rationnelle mesure, calcule, diagramme et désenchante la nature pour tenter de la sauvegarder, il est nécessaire de faire aussi appel au merveilleux. Portraits mobiles, natures vivantes, incarnations d’entités végétales fabuleuses, inspirées de la figure mythologique de la Dryade, divinité protectrice de la forêt.

Atelier danse, balade et spectacle tout public.

N’oubliez pas votre pique-nique et des vêtements adaptés. Repli à l’intérieur (atelier et spectacle) si le temps ne nous est pas favorable !

Réservation obligatoire.

contact@bolsdair.fr +33 6 23 03 34 90 http://bolsdair.fr/

AL Mantel

Pierrefonds

dernière mise à jour : 2022-10-11 par