du lundi 23 août au vendredi 27 août

Séjour ouvert aux 11-13 ans : sur la base de haute vilaine animations pleine nature Séjours ludique où la nature est au coeur du projet, un retour aux sources construire une cabane, se repérer, dormir à la belle étoile sur un site préservé. Découvrir la biodiversité autour de la base haute vilaine (faune- flore) Apprendre à s’orienter de jour, voire de nuit, à l’aide d’une carte, d’une boussole ou simplement en observant le ciel. Activités de nature : Canoé- Tir à l’arc-VTT- Course d’orientation Apprentissage de la vie collective Séjour sous toile Chaque journée se terminera par une veillée, adaptée selon la fatigue des enfants.

Sur inscription – Selon QF de 129€ à 169€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Base de loisirs de Haute Vilaine la ville cuite 35500 Saint m’hervé Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T17:00:00

