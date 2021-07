Marseille Plage du Prado Bouches-du-Rhône, Marseille BOKOLO SUNSET JAM Plage du Prado Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BOKOLO SUNSET JAM Plage du Prado, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Marseille. BOKOLO SUNSET JAM

Plage du Prado, le vendredi 23 juillet à 17:00

Retrouvons-nous le vendredi 23 juillet dès 17h pour une jam session de folie! Point de rendez-vous : Prado, plage du David, près du poste de secours 4. Pensez à prendre de quoi jouer, boire, manger et nager !

Gratuit

♫♫♫ Plage du Prado Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T17:00:00 2021-07-23T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Plage du Prado Adresse Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Ville Marseille lieuville Plage du Prado Marseille