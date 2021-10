BOJAN Z – SOLO au Jazzycolors 2021 Centre Tchèque de Paris, 6 novembre 2021, Paris.

BOJAN Z – SOLO au Jazzycolors 2021

Centre Tchèque de Paris, le samedi 6 novembre à 20:30

### **C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons la 19ème édition du festival « Jazzycolors » qui se déroulera du 6 novembre au 1er décembre 2021.** Depuis 2008, nous avons la chance d’accueillir **Bojan Z**, pianiste virtuose d’origine serbe, comme parrain du festival. Il est un des musiciens les plus appréciés et les plus récompensés du moment (Prix Django Reinhardt 2002, European Jazz Prize 2005, Victoire de la Musique 2007 etc.). Il est aussi un symbole d’intégration, de partage et porte dans sa musique une vitalité toute représentative de l’esprit JAZZYCOLORS. Dès la première année de parrainage, son enthousiasme naturel d’homme et de musicien a apporté une influence significative auprès de toute l’équipe de Jazzycolors. Nous sommes très heureux et fiers d’avoir une telle personnalité à nos côtés. Il ouvrira le festival ce 6.11.2021 au Centre Tchèque de Paris. Par le biais de ce concert, nous vous présentons la 19ème édition du festival « **Jazzycolors** » qui se déroulera du **6 novembre au 1er décembre** 2021. 20 concerts, 21 groupes venants de pays et continents diverses, c’est le « Jazzycolors » de cette année qui revient après une édition en ligne dans les salles rempli du public!

Entrée libre

Centre Tchèque de Paris 18 rue Bonaparte Paris Quartier de Saint-Germain-des-Prés Paris



