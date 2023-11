Bojan Z – Les concerts Jazz Magazine LE BAL BLOMET Paris, 18 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Normal : 30 EUR

Tarif Réduit : 25 EUR

Avec « As is », le franco-serbe Bojan Z signe un album plein de magie autour de l’improvisation, des hésitations, des solutions, du rythme et des respirations…

Sortie d’album chez Paradis Improvisé

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/bojan-z

BOJAN Z – LES CONCERTS JAZZ MAGAZINE