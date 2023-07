Visite guidée de l’atelier de Floriane Tourrilhes Boivre-la-Vallée, 25 octobre 2023, Boivre-la-Vallée.

Boivre-la-Vallée,Vienne

Venez découvrir les différentes techniques de fabrication du verre (verre soufflé et verre filé). Unique en Haut-Poitou ! Environ 1h15 de visite.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE, places limitées.

Toutes les animations de l’office de tourisme : https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the different glassmaking techniques (blown and spun glass). Unique in Haut-Poitou! Approx. 1h15 visit.

RESERVATION REQUIRED, places are limited.

All Tourist Office events: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Venga a descubrir las diferentes técnicas de fabricación del vidrio (soplado e hilado). ¡Único en Haut-Poitou! Aproximadamente 1h15 de visita.

RESERVA OBLIGATORIA, plazas limitadas.

Todos los eventos de la Oficina de Turismo: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Entdecken Sie die verschiedenen Techniken der Glasherstellung (geblasenes Glas und gesponnenes Glas). Einzigartig in Haut-Poitou! Etwa 1 Stunde und 15 Minuten Besichtigung.

RESERVIERUNG erforderlich, begrenzte Plätze.

Alle Animationen des Fremdenverkehrsamtes: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

